| الأزمة في ليبيا على طاولة روسيا وفرنسا في مجلس الأمن

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2023/06/03 على الساعة 10:15

ليبيا المستقبل: أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها أجرت مشاورات بخصوص الأزمة في ليبيا، مع ممثلين عن وزارة الخارجية الفرنسية، بشأن التنسيق في الأزمة الليبية وقضايا أخرى في أروقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأضافت الخارجية الروسية أن المشاورات شملت أيضا التبادل التجاري في البحر الأسود وسبل دعمه، حيث ناقش المسؤولين الروسي والفرنسي حجم صادرات الأسمدة والمواد الغذائية الروسية، طبقا لمبادرة حبوب البحر الأسود، والتي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا لإعادة ضخّ صادرات الأغذية والأسمدة الحيوية من أوكرانيا إلى بقية العالم.

وكانت فرنسا قد أعلنت امتعاضها في السابق من النشاط الروسي في ليبيا، خاصة في ظل تحركات الشركة الأمنية فاغنر، حيث عبر الرئيس الفرنسي في وقت سابق عن قلقه إزاء التأثير السلبي لمجموعة فاغنر على جيران ليبيا جنوب الصحراء الكبرى، والخطر الذي قد تمثله المجموعة على القارة باستخدامها ليبيا كقاعدة خلفية.

وقالت الخارجية الروسية في بيان الجمعة، إن نائب وزير الخارجية سيرجي فيرشينين، اجتمع مع السفير الفرنسي لدى روسيا بيير ليفي، وذلك لبحث التعاون الثنائي في الأزمة الليبية والوضع في مالي في مجلس الأمن، حيث أكد الطرفان على تقارب وجهات النظر بين روسيا وفرنسا لحل الأزمة في ليبيا، خاصة التعجيل بإجراء انتخابات تنهي الأزمة في البلاد،وفق “فواصل”.