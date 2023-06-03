الفارسي: الميليشيات هي التي تعوق إجراء الانتخابات وليس المهاجرين غير الشرعيين والمهربين

ليبيا – قال رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة درنة، الدكتور يوسف الفارسي، إن حكومة عبد الحميد الدبيبة لم تعالج ولم تقضِ على الميليشات المسلحة الموجودة في غرب البلاد.

الفارسي اعتبر في تصريح لبرنامج “حصة مغاربية” الذي يذاع على قناة “الغد” أن هذه الميليشيات هي التي تعوق إجراء الانتخابات، وليس المهاجرين غير الشرعيين والمهربين.

وأشار إلى أن هناك ميليشيات مسلحة موجودة على الأرض تأخذ ميزانيتها من حكومة الدبيبة، وبالتالي فهي الحامي والضامن لهذه الحكومة.

وأكد أن حكومة الدبيبة لم تقضِ على مشكلة وحالة عدم الاستقرار الموجودة في ظل انتشار السلاح، وهو ما يؤثر على الاستحقاقات القادمة.