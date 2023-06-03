القبض على بنغلاديشي يمتهن خطف العمالة الوافدة وتعذيبهم

الوطن/متابعات

ألقى مركز شرطة بوعطني القبض على بنغلاديشي عضو بشبكة دولية لتهريب البشر، ويمتهن خطف العمالة الوافدة وتعذيبهم، وبعد التحقيق تبين أن المتهم يقوم بتهريب البشر عن طريق البحر إلى دول أوروبا عبر الشواطئ الليبية مقابل مبلغ مالي 10.000 آلاف دينار للفرد الواحد.

وتم العثور على شخص آخر كان تحت التعذيب وأفاد ان الشخص المطلوب قام بتصويره عارياً وطلب فدية من ذويه مبلغ وقدره 60.000 ألف دينار وتم الإنتقال إلى المركز وبالإستدلال مع الشخص المطلوب اعترف بما نُسب إليه، وبعد تفتيش هاتفه تم العثور على مقاطع فيديو توضح عمليات تهريب لمهاجرين غير شرعيين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة .