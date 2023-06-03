لجنة من حكومة دبيبة تتابع سلامة إجراءات مبادرة الإسكان في 7 بلديات

أجرت لجنة التحقق من أعمال اللجان الفرعية بالبلديات، زيارة إلى سبع لجان فرعية، لمتابعة لتنفيذ مبادرة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة.

وقالت الحكومة، في بيان لها، إن اللجان شملت بلديات: بني وليد، والقره بوللي، وزليتن، وسيدي السايح، ومصراتة، ومسلاتة، وتاورغاء،.

وأشار البيان إلى أن اللجنة تحققت من سلامة الإجراءات والبيانات لدى اللجان، وتأكدت من التزامها بالشروط والمعايير المحددة للمبادرة، وإحالة النتائج إلى وزير الشباب.

ولقي تنفيذ المبادرة بعض الصعوبات العملية، وذهبت بعض البلديات إلى التشكيك في نزاهة عملية اختيار المستفيدين منها، وطالب عدد من البلديات حكومة الوحدة الوطنية بوقف تنفيذها في مناطقهم إلى حين مراجعة قوائم المستفيدين، والتأكد من مطابقتهم الشروط.