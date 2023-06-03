شوبار: حكومة الدبيبة لا تستطيع السيطرة على المجموعات المسلحة

قال المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية في ليبيا محمد شوبار لموقع كيوبوست، إن فرض الأمن والاستقرار على كامل التراب الليبي يتطلب وجود حكومة قوية موحدة، وهذا غير متوفر في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، فهي لا تستطيع السيطرة على المجموعات المسلحة، سواء المتواجدة في الشرق أو الغرب أو الجنوب الليبي.

وأضاف المتحدث الرسمي لمبادرة القوى الوطنية الليبية في تصريحاتٍ أدلى بها إلى “كيوبوست”، أن تشكيل قيادة وطنية قوية بوجوه جديدة بشكلٍ عاجل أصبح أمراً ضرورياً لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكلٍ كامل، والحفاظ على عائدات النفط، والتمهيد والإشراف على الانتخابات، وهذا ما يعمل عليه المجتمع الدولي بعد إصدار قرار مجلس الأمن رقم 2656 الذي نصت فقرته الرابعة على تشكيل قيادة موحدة لليبيا لإنهاء الأزمة الليبية.

وتابع المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية في ليبيا، قائلاً: لن يكون لمجلسي الدولة والنواب أي دور في تشكيل هذه القيادة، وإن جدية المجتمع الدولي في تحقيق الاستقرار في ليبيا باتت أكثر وضوحاً بعد إصدار بياناتٍ من الدول الكبرى بأن هناك آليات بديلة سيتم اللجوء إليها إذا أخفق مجلسا النواب والدولة في الاتفاق على قاعدةٍ دستورية تفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة.

وأوضح المتحدث الرسمي لمبادرة القوى الوطنية الليبية، أن ما تسعى له الطبقة السياسية الموجودة في السلطة هو البقاء في السلطة أطول فترة ممكنة لنهب أموال الليبيين وتحويلها للخارج، وهذا ما لن يسمح به المجتمع الدولي الذي يتعاطى بإيجابية كبيرة مع مطالب الشعب الليبي الداعية لإسقاط كل هذه الأجسام السياسية الحالية، وتشكيل قيادة جديدة ترفع المعاناة عن الشعب الليبي، لتحقيق الاستقرار والازدهار.