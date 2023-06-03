مديرية أمن بنغازي تكشف عن ضبط عضو في شبكة دولية لتهريب البشر

ليبيا – كشفت مديرية أمن بنغازي عن قيام “مركز شرطة بوعطني” بإلقاء القبض على بنغلاديشي عضو بشبكة دولية لتهريب البشر عبر البحر مقابل مبالغ مالية وهارب من مدينة طرابلس ويمتهن خطف العمالة الوافدة وتعذيبهم.

مديرية أمن بنغازي قالت إنه وردت معلومات لدى أعضاء التحريات بمركز شرطة بوعطني عن شخص بنغلاديشي الجنسية قادم من مدينة طرابلس وقام بإستئجار منزل بمنطقة المساكن وأنه يقوم بخطف العمالة الوافدة من الجنسية البنقلاديشية وتعذيبهم مقابل فدية مبالغ مالية يطلبها من ذويهم وحسب المعلومات الواردة أن الشخص سالف الذكر يقوم بتهريب البشر عن طريق البحر إلى دول اوروبا عبر الشواطئ الليبية مقابل مبلغ مالي 10.000 آلاف دينار للفرد الواحد.

وأشارت إلى أنه وعلى الفور أصدر رئيس المركز العميد خالد الترهوني تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب وعقب تقنين الإجراءات وأخذ الإذن من النيابة العامة تم مُداهمة المنزل وضبط الشخص المطلوب وتم العثور على شخص آخر كان تحت التعذيب وأفاد أن الشخص المطلوب قام بتصويره عارياً وطلب فدية من ذويه مبلغ وقدره 60.000 ألف دينار وتم الإنتقال إلى المركز وبالإستدلال مع الشخص المطلوب إعترف بما نُسب إليه وبتفتيش هاتفه تم العثور على مقاطع فيديو توضح عمليات تهريب لمهاجرين غير شرعيين وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.