ليبيا.. وزير الاقتصاد يؤكد على أهمية وضع رؤية لتنظيم المنتديات الاقتصادية

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، محمد الحويج، اجتماعا مع رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض ورئيس الأكاديمية الليبية، لبحث آلية تنظيم المنتديات الاقتصادية الدولية.

وشدد الحويج، خلال الاجتماع، على أهمية وضع رؤية لتنظيم المنتديات الاقتصادية الداخلية والخارجية، موجها بإعداد لائحة للمنتديات الاقتصادية، وتحديد الأولويات، لدعم قطاع الاستثمار، وتنويع مصادر الدخل القومي.

وناقش الجانبان دور المنتديات في تعزيز الروابط الاقتصادية، والتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية، وتبادل التجارب والخبرات، وطرح الفرص الاستثمارية، وزيادة الصادرات الليبية فى الأسواق الدولية.

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي توقع حدوث مؤشرات إيجابية في الاقتصاد الليبي مستقبلا، من حيث النمو المتوقع ونسبة التضخم خلال العام الجاري (2023)، مستفيدا من أسعار النفط المرتفعة عالميا.