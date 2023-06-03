اتفاقية تعاون ثنائية بين مركز بنغازي الطبي ومصرف الجمهورية

قال مدير مصرف الجمهورية مركز بنغازي الطبي صالح بوجفون، إن مصرفه سوف يباشر في الأيام القليلة القادمة بتوفير الخدمات الإلكترونية بتوسع كما سيتم توفير آلات السحب داخل المركز الطبي بمعدل أربع آلات بالإضافة إلى توفير السيولة المالية.

وأضاف بوجفون: ونحن في إطار تعاون وثيق مع مدير عام المركز ويسرني أن أتوجه لها بالشكر ، لما تقدمه من دعم وتسهيلات كثيرة للمصرف، فلها منا أفضل شكر و تقدير.

وفي السياق نفسه قال المهندس مصطفى الورفلي: شرعت إدارة البطاقات والخدمات الإلكترونيّة بمصرف الجمهورية بتقديم خدمات إلكترونية سابقة ولكن لم تعمل بشكل جدي،و الآن وبفضل الله تم تنظيم الأمور للمنظومة الجديدة ، وتحديدا لزبائن مركز بنغازي الطبي فقد خصصنا لهم خدمات على أكمل وجه من ناحية بطاقات الصديق وخدمات SMS وأربع آلات ستوزع وبشكل رسمي على أماكن معينة في مركز بنغازي الطبي باستثناء الآلات الخارجية وبعون الله ستسير الأمور إلى الأفضل.

ومن جهة أخرى أشارت مدير عام مركز بنغازي الطبي الدكتورة فتحية سعيد العريبي: طبعا هذه بشرى بشرنا بها من قبل زملائنا في مصرف الجمهورية فرع مركز بنغازي الطبي بأن ستكون الأمور ميسرة و الخدمة متوفرة لموظفي المركز من أطباء وتمريض وعاملين؛ فكل الخدمات الإلكترونيّة ستكون متوفرة لهم وهذه نقلة تشكر عليها إدارة مصرف الجمهورية ونحن سعداء بها.

وأكدت العريبي: كما أطلب من جميع موظفي مركز بنغازي الطبي و زبائن مصرف الجمهورية التواصل مع المصرف للبدء في الاشتراك بالخدمات الإلكترونيّة، حيث أن المستندات المطلوبة هي صورة من جواز السفر، شهادة ميلاد مفصلة، ورقم الهاتف على أن يكون مسجلا باسم الزبون المعني.