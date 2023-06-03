الوافي: هناك من يسن في “السواطير” بمجلسي النواب والدولة لنسف لجنة 6+6

دعا المرشح الرئاسي الشريف الوافي، إلى دعم لجنة 6+6 المتواجدين حاليا في بوزنيقه بدولة المغرب من أجل صياغة القوانين الانتخابية.

كتب قائلًا على فيسبوك اليوم “لايسعنا إلا أن ندعمهم ونتمني لهم انجاز مهمتهم لانها كما قلنا ستكفينا اللجؤ الي مقترح باتيلي واللجنة رفيعة والمستوي التي قد تكون حلًا اذا تم تشكيلها بالطريقة الصحيحة، لكن أقرب الحلول هو إصدار قانون انتخابات بالتنسيق مع التعديلات الدستورية”.

وتابع قائلًا “طبعًا هناك معرقلين في المجلسين ولكن في التعديل الدستوري 13فانه يحق للجنه اتخاذ القرار في حالة عدم توافق المجلسين، ونتمي ان يكونوا صادقين مع انفسهم ومع الله وشعبهم، وينجزوا القانون بعيداً عن الأنانية والمجامله وعدم وضع الثغرات لتكون مدخل للخلافات، وأن يستفيدوا من أخطاء القرارات والقوانين السابقة، ولو أني أعرف أن هناك في المجلسين من يسن في السواطير لينسف الموضوع ليستمر في البقاء في الكرسي، ومايدوم فيها الا وجه الله” وفق تعبيره.