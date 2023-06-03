شركة الكهرباء: تواصل أعمال صيانة وحدتين بمحطة جنوب طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تواصل أعمال العمرة الجسيمة للوحدتين الغازيتين السادسة والسابعة بمحطة جنوب طرابلس الغازية.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن فنيي ومهندسي محطة كهرباء جنوب طرابلس الغازية يواصلون خلال الفترتين الصباحية والمسائية أعمال العمرة الجسيمة للوحدتين الغازيتين السادسة والسابعة بالمحطة وذلك لمواجهة الذروة الصيفية.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أن أعمال العمرة تجري بمشاركة وإشراف أخصائيين من شركة (سيمنس) الألمانية المصنعة للتوربينات.

وشددت الشركة العامة للكهرباء على أنها تسعى لتحسين أدائها الإنتاجي دعمًا للشبكة الكهربائية ورفع كفاءتها.