المؤسسة الوطنية للنفط تعلن عن حصيلة إنجازتها في شهر مايو

الوطن/متابعات

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن حصيلة الأعمال التي أنجزتها خلال شهر مايو، حيث تتمثلت بإعادة ضخ الغاز من البريقة إلى الخمس بمعدل حوالي 100 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي، وذلك بعد توقف دام لمدة 12 عامًا.

واكتشاف نفطي جديد بالبئر الاستكشافية حوض غدامس بإجمالي معدل لإنتاج يصل إلى 1888 برميل يوميًا، واستكمال أعمال حفر البئر الاسترجاعي (ب4-49) بحقل الوري بقدرة إنتاجية 1800 برميل زيت يوميًا.

وتجاوز الإنتاج التراكمي بحقل إيراون 92 ألف برميل بعد إطلاق خطة الإنتاج المبكر، وتم استكمال أعمال ربط خط الغاز لمحطة تحلية المياه زوارة.

أطلقت شركة زلاف ليبيا المرحلة الثانية من مشروع تدريب 60 فني من أبناء الجنوب ضمن سياسة التنمية المستدامة.

وتم إعادة تشغيل المجمع الصناعي مليتة بعد الانتهاء من إجراء العمرة الشاملة، واستكمال مشروع وحدة إرال الكواشط التابعة لشركة “سرت” لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

نجحت شركة الزويتينة بعد توقف دام أكثر من 7 سنوات في التشغيل التجريبي لحفل “الحكيم” بمعدل إنتاج يصل إلى 3000 برميل يوميًا.

وتم استكمال مشروع استراتيجي لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي للسوق المحلي بحوالي 700 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، بزيادة قدرها 170 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا تقريبًا.

أما في إطار دعم القطاع الصحي، تم توزيع شحنات علاجية جديدة لمرضى الأورام في كل من طرابلس ومصراتة وبنغازي.