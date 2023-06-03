مديرية أمن بنغازي: القبض على بنغلاديشي عضو بشبكة لتهريب البشر

أعلنت مديرية أمن بنغازي القبض على بنغلاديشي عضو بشبكة دولية لتهريب البشر عبر البحر مقابل مبالغ مالية، وهارب من مدينة طرابلس، ويمتهن خطف العمالة الوافدة وتعذيبهم.

وقالت مديرية الأمن في بيان إن معلومات وردت إلى أعضاء التحريات بمركز شرطة بوعطني عن شخص بنغلاديشي الجنسية قادم من مدينة طرابلس، وقام باستئجار منزل بمنطقة المساكن، ويقوم بخطف العمالة الوافدة من الجنسية البنغلاديشية وتعذيبهم مقابل فدية مبالغ مالية يطلبها من ذويهم.

وبحسب البيان فإن المعلومات أفادت بأن الشخص سالف الذكر يقوم بتهريب البشر عن طريق البحر إلى دول أوروبا عبر الشواطئ الليبية مقابل مبلغ مالي 10 آلاف دينار للفرد الواحد.

وعلى الفور أصدر رئيس المركز عميد خالد الترهوني تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب، وعقب تقنين الإجراءات وأخذ الإذن من النيابة العامة، تمت مُداهمة المنزل وضبط الشخص المطلوب، وتم العثور على شخص آخر كان تحت التعذيب والذي أفاد بأن المتهم المطلوب قام بتصويره عاريا وطلب فدية من ذويه مبلغ وقدره 60 ألف دينار.

وتم الانتقال إلى مركز الشرطة وبالاستدلال مع الشخص المطلوب اعترف بما نُسب إليه، وبتفتيش هاتفه تم العثور على مقاطع فيديو توضح عمليات تهريب لمهاجرين غير شرعيين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.