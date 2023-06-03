أمين عام الأمم المتحدة يثمن دور الجزائر في دعم استقرار ليبيا

قالت وزارة الخارجية الجزائرية، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ثمن عاليا دور الدبلوماسية الجزائرية في دعم استقرار كل من ليبيا ومالي، خلال لقائه وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف.

ووفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية، فإن الطرفين استعرضا جملة من الملفات السياسية التي تشكّل المحاور الرئيسية للتعاون بين الجزائر والأمم المتحدة من أجل نشر السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، والقارة برمتها».

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول تطورات الأزمات في مالي وليبيا والسودان، وكذلك حول التحديات الأمنية المتزايدة في منطقة الساحل والصحراء، وفق البيان الرسمي الجزائري.

ويجري عطاف زيارة عمل إلى نيويورك بتكليف من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وفق بيان الخارجية الجزائرية.

وعقد وزير الخارجية الجزائري، اليوم السبت، جلسة عمل مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة المكلفة بالشؤون السياسية، روز ماري دي كارلو.

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