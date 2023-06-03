بالفيديو.. آمر نقطة الماية البحرية: القوارب المستهدفة بالقصف تستخدم لمكافحة التهريب

نفى مدير إدارة مكافحة التوطين والهجرة غير القانونية التابع لجهاز الدعم والاستقرار بنقطة ميناء الماية ميلاد المشيكوي ما تردد حول قصف قوارب تستخدم في التهريب مؤكدا أن القوارب المستهدفة تخص النقطة وتستخدم لمكافحة الهجرة والتهريب بموجب القانون.

وأشار في تسجيل مصور إلى أنه بعد قصف القارب الأول سارع العناصر إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه مثل جهازالرادار وجهاز اللاسلكي مبينا أن القصف أدى لمقتل عنصرين وإصابة أربعة آخرين أحدهم بحالة حرجة ونفى أن يكون هناك من أبلغه بإخلاء الميناء.

وبين المشيكوي أنهم يقومون بعملهم تحت مظلة القانون وتمكنوا من خلال عملهم من الحد من مشكلة الهجرة بنسبة 80%

وحول تفسيره لأسباب القصف قال إنه لا يعرف لكن ربما يكون خلافا أو صراعا سياسيا أو رغبة في إبعادهم.

وبين أنهم على تواصل مستمر مع مكتب النائب العام والنيابة الجزئية الماية والرقابة الإدارية كما قاموا بتسليم مهاجرين لسفراء بلدهم وفق إجراءات قانونية.