السفيرة البريطانية: من حق الليبيين أن يروا كيف تنفق حكومتهم الأموال

ليبيا – أكدت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال أنها ركزت خلال زيارتها الأخيرة إلى مدينة بنغازي والمنطقة المحيطة على الاقتصاد وتقوية شراكة بريطانية التجارية مع المنطقة.

هورندال وفي تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قالت:” أبهرني النمو الاقتصادي الذي رأيته، من زيارة ميناء بنغازي إلى لقاء الشركات المحلية،واستمعت أيضًا لدعوات واضحة للمزيد من الشفافية في الإنفاق الحكومي في كل ربوع ليبيا”.

وأكدت على حق جميع الليبيين أن يروا كيف تنفق حكومتهم الأموال.

هورندال ختمت:”لقد شدّدت على هذا الأمر في اجتماعاتي مع المسؤولين في ليبيا هذا الأسبوع،وأكدّت أيضًا أنه من مسؤوليتهم الالتزام بشكل بنّاء بعملية سياسية تؤدي إلى انتخابات واستقرار طويل الأمد في ليبيا”.