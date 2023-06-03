اختيار بطلة سباحة ليبية لحمل شعلة افتتاح الألعاب العالمية في برلين

أختيرت بطلة السباحة الليبية “ريحانة بن جليل” لتحمل شعلة افتتاح بطولة الألعاب العالمية التي تستضيفها برلين الشهر الحالي.

وبينت وكالة الأنباء الليبية أنه تم اختيار البطلة الليبية في مجال السباحة “ريحان بن جليل” من ذوي متلازمة داون بطله الأولمبياد الخاص الليبي من ضمن الدول التي ستحمل شعلة الافتتاح في الألعاب العالمية ببرلين في 17 وحتى 25 يونيو 2023 م بمشاركة (7) الالاف رياضي يمثلون (190) دولة .

ريحان بن جليل هي إحدى طالبات جمعيه أصدقاء المعاقين ذهنيا الخيرية ببنغازي، وسبق لها أن شاركت في الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2018م، والألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي 2019