الحصادي: الليبيون يريدون انتخابات تجدد الشرعية بشكل عاجل دون مماطلة ومراوغة

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري منصور الحصادي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، إن هناك من يريد بقاء حكومة تصريف الأعمال واستمرار الانقسام.

الحصادي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،أشار إلى أن هناك من يرغب بوجود حكومة جديدة وانتخابات برلمانية فقط.

وأضاف:” هناك من يريد انتخابات رئاسية مفصلة،وهناك من يريد انتخابات رئاسية لا تبعد أحدًا”.

الحصادي أكد أن الليبيين يريدون انتخابات تجدد الشرعية بشكل عاجل دون مماطلة ومراوغة ومخاتلة.