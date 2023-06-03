ليبيا.. تأجيل محاكمة أبو عجيلة المريمي في قضية لوكربي لأكتوبر المقبل

أعلن نجل شقيق أبوعجيلة المريمي عن تأجيل محاكمته في قضية لوكربي إلى شهر أكتوبر المقبل، بعد مثوله أمام المحكمة يوم 31 مايو الماضي.

وقال نجل شقيق أبوعجيلة المريمي، في تصريحات صحفية إن المحامية المكلفة من الحكومة الأمريكية لم تبلغ عائلة أبو عجيلة بالمعلومة الكاملة حول سبب تأجيل الجلسة، وينتظروا منها الاثنين المقبل تقريرا حول أسباب التأجيل.

وذكر أن “رجال أعمال ومجلس النواب والحكومة أبلغونا سابقاً بتوليهم أو تكليفهم لفريق محاماة ولكن عند بدء المحاكمة رسمياً لم نجد منهم شيئاً”.

وتابع: “تواصلنا الفترة السابقة مع عمي وأبلغنا بضرورة إدخال فريق دفاع ممتاز، وأن هذه القضية ليس له علاقة بها، الأمر فقط يحتاج إلى فريق دفاع قوي”.

وأشار إلى أن أبو عجيلة يعاني من مرض السكري ومشاكل في العمود الفقري، وأصبح وزنه هزيلا مقارنة بوقت دخوله السجن.

وكانت حكومة الوحدة سلمت أبو عجيلة المريمي، للولايات المتحدة في نوفمبر الماضي لمحاكمته في قضية تفجير طائرة “بان أميركان 103” عام 1988 المعروفة إعلامياً باسم قضية لوكربي.

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وتتهم الولايات المتحدة أبو عجيلة، بالضلوع في تصنيع القنبلة التي تسببت في تفجير الطائرة بعد 38 دقيقة من إقلاعها في رحلتها من لندن إلى نيويورك، والتي قتل خلالها كل من كانوا على متن الطائرة وعددهم 259 شخصاً بينهم 190 أمريكياً، بالإضافة إلى 11 شخصاً سقط عليهم حطام الطائرة في بلدة لوكربي بإسكتلندا.