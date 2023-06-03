نور الدين المنفي: توقيع أعضاء لجنة 6+6 على الصيغة النهائية للقوانين الانتخابية في بوزنيقة

أكد نور الدين المنفي، عضو لجنة “6+6” عن مجلس النواب، توقيع أعضاء اللجنة على الصيغة النهائية للقوانين الانتخابية في مدينة بوزنيقة المغربية.

أضاف المنفي، في تصريحات صحفية أن اللجنة صوتت بالإجماع على القوانين الانتخابية التشريعية والرئاسية، والتوقيع عليها.

ولفت إلى أن القوانين الانتخابية أنُجزت بالتّوافق، وكان التصويت بالإجماع، وستُوقع يوم الاثنين المقبل في حفل بحضور عقيلة صالح وخالد المشري.

وتابع قائلًا: “بهذا التوافق ستكون الانتخابات غير إقصائية، خاصة بعد إزالة كل العقبات القانونية أمام إجرائها”.