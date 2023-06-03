عمار: حماية حدود الدولة وضرب المهربين وإيقاف الفساد لا يمنح الأحقية لرفع الدعم عن الوقود

ليبيا – أكد أن الشعب لن يقبل برفع الدعم عن الوقود، مشيرًا إلى أن المواطن هو المتضرر والدولة ليست عاجزة عن وضع الحلول والخيارات اللازمة للحيلولة دون الفساد.

ناصر وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، طالب باستفتاء الشعب على موضوع رفع الدعم عن الوقود.

ورأى أن حماية حدود الدولة وضرب المهربين وإيقاف الفساد وفضح رؤوس الدولة المتورطة مع عصابات التهريب لا يمنح الأحقية لرفع الدعم عن الوقود ولا يبيح لها اتخاذ قرارات مضرة بالمواطن وغير مدروسة.

وأوضح أن هناك رؤوس أموال تسعى بكل الوسائل لرفع الدعم، قائلاً:”اسألوا الغدامسي وشركات النقل الإنجليزية ومشروع الحافلات والنقل الداخلي والخارجي والذي كلف مليار جنيه استرليني كيف يدفعون نحو رفع الدعم عن الوقود وهذا مثال فقط عن الغاية التي تبرر الوسيلة”.

عمار ختم:” لو أن الدولة دعمت الداخلية وأمنت حدودها بكاميرات مراقبة مع غرف الطيران المسير ،لتم إيقاف ملف التهريب ، وهناك الكثير من الحلول ولكن حكوماتنا للأسف تذعن لأوامر خارجية والضحية هو الشعب والزوالي”