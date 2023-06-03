مؤسسة النفط الليبية تنشر حصيلة أعمالها المنجزة خلال شهر مايو.. تعرف عليها

نشرت مؤسسة النفط الليبية، اليوم السبت عبر حسابها بموقع فيسبوك، حصيلة أعمالها المنجزة خلال شهر مايو الماضي والتي جاءت كتالي:

• بعد توقف دام لمدة 12 عامًا عودة ضخ الغاز من البريقة إلى الخمس بمعدل حوالي 100 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي

• الإنتاج التراكمي بحقل إيراون يتجاوز 92 ألف برميل بعد إطلاق خطة الإنتاج المبكر

• اكتشاف نفطي جديد بالبئر الاستكشافية (82/49-1) حوض غدامس بإجمالي معدل إنتاج يصل إلى 1888 برميل يوميًا

• عودة المجمع الصناعي رأس لانوف للعمل مجددًا بعد توقف دام لـ 12 عاماً

• استكمال أعمال حفر البئر الاسترجاعي ) ب4 – 49 ) بحقل البوري بقدرة إنتاجية 1800 برميل زيت يوميًا.

• شركة زلاف ليبيا تطلق المرحلة الثانية من مشروع تدريب 60 فني من أبناء الجنوب ضمن سياسة التنمية المستدامة.

• استكمال أعمال ربط خط الغاز لمحط المياه زوارة

• إعادة تشغيل المجمع الصناعي مليتة بعد الانتهاء من إجراء العمرة الشاملة

• شركة الزويتينة تنجح بعد توقف دام أكثر من 7 سنوات في التشغيل التجريبي لحقل “الحكيم” بمعدل إنتاج يصل إلى 3000 برميل يوميا

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• في إطار دعم القطاع الصحي توزيع شحنات علاجية جديدة لمرضى الأورام في كل من طرابلس ومصراته وبنغازي.

• شركة البريقة تفتتح منصة تشغيل منظومة تعبئة إسطوانات غاز الطهي ببلدية جالو وتشرع في عمليات تعبئة غاز الطهي المنزلي.

• استكمال مشروع وحدة إرسال الكواشط التابعة لشركة “سرت” لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

• استكمال مشروع استراتيجي لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي للسوق 13 المحلي بحوالي 700 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، بزيادة قدرها 170 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا تقريبا.