سليمان بن صالح: ما سر الموقف العدائي لدولة المغرب ضد الشعب الليبي

تساءل سليمان بن صالح، المحلل العسكري في قنوات الإخوان الليبية، عن ما وصفه بالموقف العدائي من قبل سلطات دولة المغرب ضد الشعب الليبي.

وقال “بن صالح”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن “السلطات في المغرب تحرم الليبيين من المشاركة في أي محفل رياضي أو اقتصادي أو ثقافي يُعقد في المغرب”.

وتابع؛ “لا أدري ما هي حُجة السلطات المغربية التي تستند إليها في اتخاذها هذا الإجراء المهين ضد الليبيين؟”.

وأضاف «بن صالح» “وفي الوقت الذي تمنح فيه السلطات المغربية التأشيرة لمواطني الكيان الاسرائيلي وسوريا وكلومبيا، تمنعها عن الليبيين!”.

وأكمل أن “هذا المنع لا يسري فقط على التأشيرات السياحية أو التجارية؛ بل يسري أيضاً على الفرق الرياضية والوفود الثقافية؛ وكأن الليبيين أجرموا يوماً في حق الشعب المغربي وتريد السلطات المغربية أن تنتقم منهم أو تنأى بنفسها عنهم”.

وأردف «بن صالح»، أن “الغريب في الأمر أن الحكومة عندنا ليس لها رد فعل واضح تجاه هذه الإهانات وهذا التطاول والتعالي على الليبيين من قبل السلطات المغربية”.

معقبًا “وفي الوقت ذاته نجد أن المغاربة يأتون إلى ليبيا ويعملون فيها، بل منهم من يقيم فيها إقامة دائمة!”.

وختم مطالبًا السلطات في ليبيا بأن “تستفسر من حكام المغرب عن السبب وراء هذه المعاملة المهينة لليبيين، على الأقل ليعلم الليبيون عن سبب هذه المعاملة!”.