أمن طبرق: فرض حظر تجول في المدينة حتى إشعار آخر

أعلنت مديرية أمن طبرق فرض حظـر تجـول في كامل المدينة ابتـدأ مـن اليـوم السبـت وحتى إشعـار آخـر

وأوضح مديـر أمــن طبــرق عميـد سامـي إدريـس نصـر في بيان له أن حظر التجول يسري من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا.

ويستثني مـن حظـر التجول الأطقـم الطبيـة والطبيـة المساعـدة والحـالات المرضيـة والأعمـال الإنسانيـة ومنتسبـي الشرطـة والقـوات المسلحــة والشركـة العامــة للنظافـة أثنـاء تأديـة أعمالهـم.

وأشار مدير أمن طبرق إلى أن حظر التجول جاء بنـاءً علـى تعليمـات وكيـل وزارة الداخليـة ورئيـس الغرفـة الامنيـة الخاصـة المشكلـة بتوجيهـات من القائـد العـام للقـوات المسلحـة العربيـة الليبيـة.