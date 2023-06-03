امطير: للأسف منظومة التعليم محطمة ووزير التعليم يصرف الملايين على هواتف نقالة ليصور تحركاته

ليببا – تساءلت عضو المجلس الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 آمنة امطير القيادية بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين، هل هناك ظلم للطلبة في امتحانات الشهادة الإعدادية؟.

امطير وفي منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،قالت:” إن المناهج لم تدرس كاملة في بعض المدارس، والغش لمن يستطيع ومن لديه بعضًا من عديمي الضمير يساعدونه، والامتحانات لو أعطيت لبعض مدرسي المادة سيرسبون بها”.

وأضافت: “للأسف منظومة تعليم محطمة، ووزير تعليم يصرف في الملايين على هواتف نقالة ليصور تحركاته، فساد الأمم يبدأ بفساد التعليم”.