ماما سليمان: لجنة 6+6 أنجزت القوانين الإنتخابية بالتوافق والإجماع

الوطن| رصد

قال عضو لجنة صياغة القوانين الإنتخابية (6+6) عن مجلس الدولة ماما سليمان، إن القوانين الانتخابية أُنجزت بالتّوافق وكان التصويت بالإجماع، وستُوقع يوم الاثنين المقبل بحضور رئيسي المجلسين عقيلة صالح وخالد المشري.

وأضاف سليمان سيتم إصدار القوانين من مجلسالنواب ونشرها في الجريدة الرسمية دون إجراء أي تعديلات عليها.

وتابع بهذا التوافق أزيلت كل العقبات القانونية أمام إجراء الانتخابات.

وذكر من المهم العمل على توحيد الحكومة أو تشكيل حكومة جديدة لتُأمنالعملية الانتخابية.