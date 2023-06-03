أمن طرابلس: ضبط 416 سيارة مخالفة في أبوسليم

أعلنت مديرية أمن طرابلس اليوم السبت ضبط 416 سيارة مخالفة في أبوسليم خلال حملة أمنية بالمدينة.

وبينت مديرية أمن طرابلس عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن قسم مرور أبوسليم يواصل حملته الأمنية على المخالفين داخل العاصمة حيث تمكن من ضبط أكثر من 416 سيارة من بينها مركبات يقودها أجانب بدون تغيير ملكية وبدون لوحات معدنية.

كما أعلنت مديرية أمن طرابلس أن مكتب البحث الجنائي ضبط 45 مطلوبا لمراكز الشرطة خلال أسبوع واحد.

وبينت مديرية أمن طرابلس أن أعضاء مكتب البحث الجنائي طرابلس تمكنوا خلال الفترة من يوم 25مايو وحتى 31 مايو من ضبط 45 مطلوبا لمراكز الشرطة التابعة لمديرية أمن طرابلس والنيابات وجهات أخرى خارج نطاق المديرية.

وأشارت مديرية أمن طرابلس إلى أن الأعمال المخالفة للقانون تفاوتت بين السرقات والنصب والتهجم والتهديد بالقتل والإيذاء واستغلال الوظيفة والخطف.

ولفتت مديرية أمن طرابلس إلى إحالة كل مطلوب لمركز الشرطة المطلوب فيه تمهيدا لإحالته للنيابة العامة.