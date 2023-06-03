لإجراء عمليات أمنية.. فرض حظر تجوال جزئي بمدينة طبرق من اليوم لحين إشعار آخر

أعلنت مديرية أمن طبرق عن فرض حظر تجوال جزئي بالمدينة بدءاً من اليوم السبت وحتى إشعار آخر، بناءً على تعليمات من وكيل وزارة الداخلية ورئيس الغرفة الأمنية الخاصة المشكلة بتوجيهات من القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

وأوضحت المديرية في بيان أن حظر التجوال سيفرض في كامل نطاق مدينة طبرق من تمام الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 6 صباحاً.

واستثنت المديرية من الحظر المفروض الأطقم الطبية والطبية المساعدة والحالات المرضية والأعمال الإنسانية ومنتسبي الشرطة والقوات المسلحة والشركة العامة للنظافة أثناء تأدية أعمالهم.

وقال مدير أمن طبرق عميد سامي إدريس نصر، في تصريحات صحفية، إن حظر التجوال سيفرض على خلفية العمليات الأمنية التي ستجرى بالمدينة والتي ستستهدف أوكار المخدرات ومخازن الهجرة غير الشرعية، للقضاء على الجريمة في المنطقة.

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