نجل شقيق أبوعجيلة: نواب ورجال أعمال وعدوا بتكليف محامي ولم نجدهم

قال ابن شقيق أبوعجيلة المريمي عبد المنعم المريمي، إنه كانت لدى أبو عجيلة جلسة يوم 31 مايو وبعد مثوله أمام المحكمة أجلت إلى أكتوبر المقبل، والمحامية المكلفة من الحكومة الأمريكية لم تبلغنا بالمعلومة الكاملة حول سبب تأجيل الجلسة، وننتظر منها الاثنين المقبل تقريرا حول أسباب التأجيل.

أضاف في تصريحات صحفية أن رجال أعمال ومجلس النواب والحكومة أبلغونا سابقاً بتوليهم أو تكليفهم لفريق محاماة ولكن عند بدء المحاكمة رسمياً لم نجد منهم شيئاً، وتواصلنا الفترة السابقة مع “عمي” وأبلغنا بضرورة إدخال فريق دفاع ممتاز، وأن هذه القضية ليس له علاقة بها، الأمر فقط يحتاج إلى فريق دفاع قوي.

وتابع قائلًا “عمي يعاني من مرض السكري ومشاكل في العمود الفقري، وأصبح وزنه هزيلا مقارنة بوقت دخوله السجن”.