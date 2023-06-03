الصول: من الضروري إجراء “الانتخابات الرئاسية” أولا قبل التشريعية

قال عضو مجلس النواب “علي الصول”، إن “لجنة 6+6 توصلت إلى توافقات مضنية، والضروري في ذلك هو ما ينص عليه التعديل الدستوري الثالث عشر“.

وأضاف “الصول” في تصريحات صحفية، أن توافق اللجنة على جميع التفاصيل يعني تحديد المواعيد بدقة.

ويرى أن إجراء الانتخابات في ديسمبر 2023، يتوقف على مدى التوافق والإسراع على تشكيل حكومة مصغرة، مهمتها الإشراف على الانتخابات وإدارة البلاد خلال الفترة المقررة عبر توفير الدعم اللوجستي والمادي والأمني.

واعتبر أنه من الضروري أن تجرى جولة الانتخابات الرئاسية أولا قبل الانتخابات التشريعية.

وبشأن اللقاء المرتقب بين عقيلة والمشري، قال الصول: “من غير المستبعد عقد لقاء بين المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وخالد المشري في هذا الشأن لبحث التفاصيل“.

ومن المقرر أن يسمح للعسكريين بالترشح للانتخابات المقبلة، وكذلك مزدوجي الجنسية على أن يتم التنازل عنها حال الفوز..