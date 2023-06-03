| طبرق.. إعلان حظر تجول يومي حتى إشعار آخر

|

2023/06/03 على الساعة 19:50

: أعلنت مديرية أمن طبرق، اليوم السبت، بدء تطبيق حظر تجول في كامل المدينة من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة السادسة صباحا، وذلك بداية من اليوم وإلى إشعار آخر.

وأفادت المديرية، عبر صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن حظر التجول يستثني الأطقـم الطبيـة والطبيـة المساعـدة والحـالات المرضيـة والأعمـال الإنسانيـة ومنتسبـي الشرطـة والقـوات المسلحــة و الشركـة العامــة للنظافـة أثنـاء تأديـة أعمالهـم.

وأضافت المديرية أن الحظر تم “بنـاءً علـى تعليمـات وكيـل وزارة الداخليـة ورئيـس الغرفـة الأمنيـة الخاصـة المشكلـة بتوجيهـات القائـد العـام للقـوات المسلحـة العربيـة الليبيـة”.

وفي نفس السياق، أكد مدير أمن طبرق، سامي إدريس، أن “حظر التجول يأتي على خلفية العمليات الأمنية الأخيرة التي ستستهدف أوكار المخدرات ومخازن الهجرة غير النظامية للقضاء على الجريمة في المنطقة”، حسب تصريحه لوسائل إعلام ليبية.