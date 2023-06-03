بوالخطابية: حظر التجوال في طبرق لتنفيذ إزالة العشوائيات

صرح عميد بلدية طبرق فرج بو الخطابية بأن البلدية فرضت حظرا للتجوال في حدودها الإدارية بالتنسيق مع مديرية الأمن والغرفة الأمنية المشتركة.

وقال بوالخطابية في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” الموالية للمليشيات المسلحة، إن حظر التجوال يهدف إلى تنفيذ أعمال إزالة العشوائيات وهدم المباني المخالفة للمخطط العمراني.

وأضاف: “سيبدأ الليلة الدعم المركزي والأمن العام والحرس البلدي بتنفيذ الأعمال المستهدف إنجازها خلال فترة الحظر”، مشيرا إلى انطلاق حملة أمنية اليوم السبت في منطقة “كمبوت” لضبط تجار المخدّرات والمهاجرين غير القانونيين.

ولفت بوالخطابية إلى تكليف وحدات أمنية وعسكرية بتأمين مداخل ومخارج المدينة للحفاظ على الأمن.