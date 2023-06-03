تفاصيل أعلان فرض حظر التجوال بكامل نطاق مدينة طبرق

أعلنت مديرية أمن طبرق، اليوم السبت عن فـرض حظـر تجـول إلـى حيـن إشعـار آخـر فـي كامـل نطـاق مدينـة طبـرق ابتـدأ مـن تاريـخ اليـوم السبـت الموافــق 2023/6/3م علـى تمـام الساعـة الثامنـ8ـة مسـاء حتـى الساعـة السادسـ6ـة صباحـا.

ويأتي ذلك بنـاءً علـى تعليمـات وكيـل وزارة الداخليـة ورئيـس الغرفـة الامنيـة الخاصـة المشكلـة بتوجيهـات القائـد العـام للقـوات المسلحـة العربيـة الليبيـة.

ويستثنـى مـن الحظـر المفـروض الأطقـم الطبيـة والطبيـة المساعـدة والحـالات المرضيـة والأعمـال الإنسانيـة ومنتسبـي الشرطـة والقـوات المسلحــة و الشركـة العامــة للنظافـة اثنـاء تأديـة أعمالهـم.

ونوهت بـأن يستمـر حظـر التجـوال كـل يـوم لحيـن إشعـار آخـر.