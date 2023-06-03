العكروت: الدبيبة يخدم ليبقى إلى 2026 ولا يلتفت لأحد

قال محمد خليفة العكروت، سفير ليبيا الأسبق لدى البحرين وسلطنة عمان، إن عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة المنتهية، لا يلتفت إلى أي تسريبات أو اجتماعات ولا يخطط لتسليم السلطة قبل عام 2026.

كتب قائلًا على فيسبوك اليوم “تنشروا تسريبات، تعقدوا اجتماعات، تصدروا بيانات، والله الراجل يخدم على حاله وموش ملتفت لكم ولا حتى بطرف عين، قالها لكم بكل وضوح وصراحة، مافيش تسليم الاّ لحكومة تنتج عن انتخابات وزاد عليها ومعها دستور” حسب قوله.

وتابع قائلًا “الراجل يخدم ويخطط لسنة 25/26، ويبني ويتعاقد وبدا يضرب حتى الضرب، ريحوا روحكم، نصيحة لكم” وفق تعبيره.