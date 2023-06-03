المريمي يعلق بشأن تأجيل محاكمة بوعجيلة مسعود

قال عبد المنعم المريمي، ابن شقيق بوعجيلة مسعود أنهم لايعرفون سبب تأجيل محاكمته إلى أكتوبر القادم.

وأشار المريمي، في تصريحات صحفية الى أن رجال أعمال ومجلس النواب والحكومة أبلغوهم سابقاً بتوليهم أو تكليفهم لفريق محاماة ولكن عند بدء المحاكمة رسمياً لم يجدوا منهم شيئاً.

وقال المريمي أن المحامية المكلفة من الحكومة الأمريكية بالدفاع عن عمه بوعجيلة مسعود لا تتعاون معهم، ولم تقدم أي معلومات عن خلفيات المحاكمة.

وأضاف ابن شقيق بوعجيلة مسعود أن المحامية لم تبلغهم بالمعلومة الكاملة حول سبب تأجيل الجلسة، مشيرًا الى أنهم ينتظرون منها الاثنين المقبل تقريرا حول أسباب التأجيل.

وتابع المريمي قائلًا :”تواصلنا الفترة السابقة مع عمي وأبلغنا بضرورة إدخال فريق دفاع ممتاز، وأن هذه القضية ليس له علاقة بها، الأمر فقط يحتاج إلى فريق دفاع قوي”.

وأشار الى أن آخر تواصل مع بوعجيلة كان نهاية شهر رمضان الماضي.