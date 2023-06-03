بينهم قصف الزاوية.. 3 شروط لاستقبال الدبيبة في ايطاليا

أوضحت تقارير اعلامية، اليوم السبت أن زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة المُرتقبة لإيطاليا تستهدف إرضاء حكومتها وكسب دعمها في سبيل عدم استبدال حكومته بحكومة أخرى.

وأشارت التقارير الى ان الحكومة الإيطالية اشترطت على الدبيبة 3 شروط ليتم استقباله رسميًا في إيطاليا، بحسب ليبيا برس .

وبحسب التقرير فأن الشرط الأول والذي تم تنفيذه هو تنازل الدبيبة لإيطاليا عن جزء من حصة ليبيا في شركة إيني الإيطالية.

وأشار التقرير الى أن رئيس الوطنية للنفط فرحات بن قدارة وقع في 28 يناير الماضي بتوجيه من الدبيبة اتفاقية مع شركة إيني الإيطالية، بشأن التنقيب عن النفط والغاز بموجبها ترتفع حصة إيني إلى 38%، بدلاً من 30%.

وأوضح التقرير أن الشرط الثاني هو مكافحة الهجرة غير الشرعية ولهذا سارع الدبيبة بقصف المناطق في الزاوية وزوارة وإطلاق هذه العملية.

وقال التقرير أن عمليات قصف الزاوية أطلقها الدبيبة دون سابق إنذار قبل أن يقوم لاحقًا بإخطار الحداد والنمروش وتدشين غرفة عمليات لمتابعتها.

وبحسب التقرير فأن الشرط الثالث هو تعويض الطليان عن الأملاك التي تم استردادها منهم عام 1970.

واشار التقرير الى ان الدبيبة سيلتقي خلال الزيارة بـ رانشيسكا برينا ريكوتي، رئيسة رابطة الإيطاليين العائدين من ليبيا، لدراسة إرجاع أملاك الطليان المستردة أو تعويضهم ماليًا فيها، لكسب ود الحزب الفاشي الحاكم.

وأوضح التقرير أن هذه الأملاك كانت إيطاليا قد اغتصبتها عند احتلالها ليبيا ووزعتها على مواطنيها الذين استوطنوا البلاد، وتم استردادها عام 1970 بعد طردهم.

وسيشمل التعويض أملاك الطليان واليهود الليبيين المقيمين في إيطاليا والتي تم استردادها من قبل الدولة الليبية.

وكانت رئيسة وزراء إيطاليا قد أثارت موضوع أملاك الطليان المستردة مع الدبيبة خلال زيارتها إلى ليبيا، في شهر يناير الماضي.