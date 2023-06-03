عضو بلجنة 6+6 يكشف عن موعد الانتخابات ومراسم التوقيع بين عقيلة والمشري

قال عزالدين قويرب عضو لجنة 6+6 عن مجلس النواب، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا ستكون غير إقصائية.

وأضاف قويرب، في تصريحات لـ”ليبيا برس” أنه تم إزالة كل العقبات القانونية أمام إجراء الانتخابات بتوقيع لجنة 6+6 على الصيغة النهائية للقوانين الانتخابية في مدينة بوزنيقة المغربية.

وأشار قويرب، الى أن التوقيع على القوانين الانتخابية تم بالإجماع بين الأعضاء.

وقال عضو لجنة 6+6 عن مجلس النواب، أن القوانين المتفق عليها تتمثل في قانون انتخاب النواب والشيوخ ورئيس الدولة وتم إنجازها بالتوافق.

وأوضح قويرب، أن الإثنين موعد مراسم التوقيع بين رئيسا مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري، بحضور سفراء الجوار والدول الكبرى.

وأشار قويرب، الى أن موعد الانتخابات وفقًا للقوانين يكون بعد 260 يومًا من دخولها حيز النفاذ.