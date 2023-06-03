دبلوماسي ليبي يعلن متابعة قضية هانيبال معمر القذافي

أعلن سفير ليبيا لدى سوريا، محمد بن شعبان، اليوم السبت عن متابعة السفارة لقضية هانيبال معمر القذافي.

وقال شعبان، في منشور عبر صفحتة الرسمية على موقع فيسبوك :”خاطبنا الخارجية اللبنانية عن طريق سفارتهم في دمشق أكثر من مرة، فيما يخص ظروف اعتقاله غير القانونية، والوقوف عن حالته الصحية”.

وأضاف سفير ليبيا لدى سوريا، :”طالبنا الخارجية اللبنانية منح هانيبال القذافي، الحق الإنساني والقانوني في محاكمة عادلة”.

وأشار شعبان الى أن هانيبال لم يُعرض على النيابة أو القضاء اللبناني قط، محملًا مليشيا “حركة أمل” مسؤولية إضرابه عن الطعام، لأنها المسؤولة عن كل ما يحدث له.