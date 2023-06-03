سبها .. تفاصيل القبض على شخص هدد رجال الأمن بقـتل أبنته اثناء محاولة ضبطه

أعلنت مديرية أمن سبها، عن تمكن الاجهزة الأمنية من القبض على شخص بحالة سكر ويفتعل المشاكل فى منزله .

وبالتفاصيل وفقًا لمديرية الأمن، بورود بلاغ إلى مركز شرطة حى التحرير مفاده بوجود شخص فى حالة سكر ويفتعل المشاكل فى منزله .

وعلى الفور توجه أعضاء الدورية إلى مكان البلاغ وبعد وصول الدورية قام المدعو. ح.أ وتحت ثأتير المخدرات قام المتهم بالاعتداء على بناته ووضع سكـ.ـين ذو حدين على رقـبـة احدى البنات وتهديدهم بعدم الاقتراب منه اوقتلها .

وعلى الفور تم الاتصال بالنيابة العامة وأخذ الاذن بمداهمة منزله والقبض عليه وعند محاولة القبض عليه حاول طعن أعضاء الشرطة وتم تخليص ابنته والقبض عليه .

وأشارت المديرية الى أنه تم أتخاذ ألإجراءات القانونية حياله.