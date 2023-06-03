“عبد الجليل” يفتتح أحدث وحدة للرنين المغناطيسي على مستوى ليبيا

الوطن|رصد

افتتح وزير الصحة الدكتور عثمان عبدالجليل،اليوم السبت، وحدة أشعة الرنين المغناطيسي، بمركز البيضاء الطبي، والتي أنشئت بدعم كامل من وزارة الصحة بالحكومة الليبية.

قال وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور عثمان عبدالجليل، خلال كلمته، إن الوزارة ماضية في تحسين مستوى خدماتها الصحية بجميع مراكزها ومستشفياتها داخل ليبيا، والتي تهدف من خلالها لتوطين العلاج بالداخل، بالإضافة إلى رفع كفاءة وجاهزية بُناها التحتية لتقديم أفضل الخدمات للمرضى والمراجعين، هذا و أعرب الوزير، عن فخره واعتزازه بحجم التطور الذي يشهده مركز البيضاء الطبي، وخصوصا منذ تولى السيد عبدالرحيم مازق زمام إدارته.

وألقى عدد من مشائخ ووجاهات القبائل بالجبل الأخضر كلمات ، اثنوا فيها على الجهود المبذولة من مركز البيضاء، من إدارة وأطباء وعناصر طبية وطبية مساعدة، والتي تهدف لتوفير الخدمة الطبية للمرضى داخل المركز والمترددين عليه، بالرغم من نقص الامكانيات، وشح الامدادات الطبية، كل هذا لم يكن عائق امامهم من أجل القيام بعملهم بحسب تعبيرهم، مطالبين وزيرالصحة بتقديم الدعم المتواصل لمركز البيضاء الطبي، والذي يقدم خدماته لرقعة جغرافية كبيرة.

بدوره قام وزير الصحة، رفقة مدير المركز، بجولة تفقدية داخل الوحدة، استمع فيها إلى شرح واف عن آلية العمل التي ستنطلق اليوم داخل وحدة الرنين المغناطيسي، كما قام بزيارة لعدد من الاقسام المستحدثة داخل مركز البيضاء الطبي، مطلعاً على نسب الانجاز بالعمل فيها، والتي ستفتح ابوابها الفترة القريبة القادمة.

الجدير بالذكر، أن هذا الجهاز يأتي بدعم كامل من وزارة الصحة بالحكومة الليبية، والمورد من قبل شركة الصدى للمستلزمات والتجهيزات الطبية، الوكيل الحصرى لشركة فيليبس “philips” الهولندية في ليبيا،حيث يعتبر الأحدث من نوعه، ويعد قفزة هائلة في تقنية الرنين المغناطيسي في العالم، وهو الان قيد العمل، كما سيقدم خدماته لكافة سكان مدينة البيضاء والجبل الأخضر بالمجان، وطيلة 24 ساعة.

وانطلقت مراسم الافتتاح، بحضور مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الصحة الدكتور يحيى الدعوب، والمجلس البلدي البيضاء ، ولفيف من مشائخ وأعيان الجبل الأخضر، والمؤسسات العسكرية والشرطية داخل مدينة البيضاء، وكذلك عدد كبير من مديري المؤسسات داخل المدينة.