مصرف ليبيا المركزي يشارك في اجتماع مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير وفريق المرافق له في اجتماع مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمشاركة عدد من البنوك المركزية والمؤسسات المالية حول العالم بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي إنه تم خلال الاجتماع مناقشة التحديات التي تواجه القطاع المالي والسياسات المقترحة بالخصوص في ظل التطور التكنولوجي في مجال الدفع والعملات الرقمية والتغير المناخي والأزمات.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، والفريق المرافق له، عقد الخميس الماضي اجتماع مع المديرين التنفيذيين لمجموعة صندوق النقد الدولي بمقر الصندوق بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف إن المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي أشادوا خلال الاجتماع بجهود مصرف ليبيا المركزي لضمان الاستدامة المالية للدولة الليبية والمحافظة على الاحتياطيات وعلى الدينار الليبي في ظل حالة استثنائية ومعقدة شهدتها الدولة الليبية وصدمات اقتصادية تعرض لها الاقتصاد الليبي والاقتصاد العالمي، وبجهود المصرف لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وخارطة طريق المرحلة القادمة.

وأضاف المكتب الإعلامي أن من أهم الملفات التي تم نقاشها خلال الاجتماع، النتائج الإيجابية لمشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بقيادة من مصرف ليبيا المركزي ومشاركة الوزارات والمؤسسات الليبية.

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كما تم استعراض خطة مصرف ليبيا المركزي لمراجعة السياسات الاقتصادية ووضع التدابير المناسبة لتنفيذها مع فريق صندوق النقد الدولي وفقاً لتوصيات مشاورات المادة الرابعة، ودعم صندوق النقد الدولي لبرامج مصرف ليبيا المركزي ومبادراته.