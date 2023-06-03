بسبب الأزمات المعيشية.. توقعات بارتفاع معدلات الفقر في ليبيا

توقع مدير مركز الدراسات الاجتماعية “هيثم الصويعي”، أن يصل معدل الفقر في ليبيا ما بين 35-40% خلال العام الجاري؛ بسبب الأزمات المعيشية في مختلف المناطق.

وقال الصويعي في تصريحات صحفية: إن هناك عددا من الأسر الليبية تعاني أزمات معيشية قاسية في مختلف المناطق.

ومن جهته اعتبر مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية أحمد أبولسين، في تصريح صحفي، أن النسبة العظمى من الشعب فقيرة بسبب تخفيض القوة الشرائية للدينار بـ70%، في ظل عدم وجود حماية اجتماعية للطبقات الفقيرة وسط التضخم والأزمات المعيشية المتراكمة في البلاد.

وبحسب تقديرات البنك الدولي، فإن نصيب الفرد من الثروة في ليبيا خلال العام 2021 قدر بحوالي 3700 دولار فقط، في حين كان خلال عامي 2018 و2019 حوالي 7800 دولار.