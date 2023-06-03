شاهد: تقليد القذافي وأول مرة في تاريخ أمريكا.. بايدن يحيط نفسه بفريق حماية نسائي فقط !

أعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكي، المعني بحماية رؤساء أمريكا، عن تزويده ولأول مرة في التاريخ، الرئيس جو بايدن بفريق سرّي مكون بشكل كامل من النساء فقط خلال سفره إلى ولاية كولورادو.

وكتب جهاز الخدمة السرّية في حسابه على “تويتر”: “زيارة الرئيس بايدن الأخيرة إلى أكاديمية القوى الجوية في مدينة كولورادو- سبرينغز في الولاية، حظيت بدعم فريق نقل مكوّن من النساء بالكامل لأول مرة في التاريخ”.

وتضمن منشور الوكالة الحكومية المذكورة صورا لموظفي المخابرات على خلفية سيارات الموكب الرئاسي وطائرة النقل العسكرية.

وجذبت رحلة بايدن إلى كولورادو يوم الخميس الماضي الأنظار بعد سقوطه على المنصة الرئيسية لأكاديمية القوات الجوية، حيث تعثر رئيس البيت الأبيض فوق صندوق من الرمل.

هذا ولم تنجح المحاولة الأولى لرئيس الولايات المتحدة بالوقوف بمفرده، إلا أن الحراس الذين وصلوا في الوقت المناسب ساعدوه على الوقوف على قدميه.

وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، ضرب بايدن رأسه أثناء مغادرته المروحية في حديقة البيت الأبيض بعد عودته من كولورادو.

بدوره يقول البيت الأبيض إن الرئيس “بخير”.

يُشار إلى أن الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي كان يختار النساء فقط في طاقم حراسته الشخصية وهو الأمر الذي أثار جدلا حينذاك، ونالت هذه الظاهرة حصتها الكافية من التكهنات طوال ظهور القذافي برفقتهن.

المصدر: نوفوستي