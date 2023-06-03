خبير ليبي يستبعد إجراء انتخابات في ليبيا قريبا

استبعد المحلل السياسي الليبي، إسماعيل محيشي، إجراء انتخابات قريبة في ليبيا، مشيرا إلى أن الانتخابات تحتاج مرحلة من الاستقرار وأن تكون هناك حكومة من مهامها الوصول إلى العملية الانتخابية.

وأضاف محيشي، في سياق حديثه لـ”راديو سبوتنيك”، أن “الانقسام مازال مستمر داخل مؤسسات الدولة الليبية وخاصةً داخل المؤسسة العسكرية، بالتالي مسألة الانتخابات هي استهلاك إعلامي ليس أكثر”.

وأوضح المحلل السياسي أنه “على الرغم من أن الأطراف الدولية مازالت تؤكد على دعمها لإجراء الانتخابات نهاية هذا العام”، لكنه قال إن “هذا الملف يبقى معقد وشائك جدا في ظل هذا الانقسام الحاصل، كما أن القاعدة الدستورية بها خلاف”.

وتابع محيشي قائلا إن “هناك تساؤلات حول آلية تنفيذ الانتخابات، مؤكدا أنه من دون قرار صادر من مجلس الأمن سيكون من الصعب أن يكون هناك انتخابات”.