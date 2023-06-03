السفارة الليبية في دمشق تدعو القضاء اللبناني إلى توفير محاكمة عادلة ل’هانيبال القذافي’

قالت السفارة الليبية في دمشق، إنها خاطبت الخارجية اللبنانية عن طريق سفارتهم بدمشق أكثر من مرة وذلك في قضية اعتقال هانيبال القذافي غير القانونية والوقوف عن حالته الصحية.

وحملت السفارة في بيان نقله القنصل محمد شعبان لها السبت مسؤولية ما قد يترتب عن استمرار سوء المعاملة والمماطلة في محاكمة عادلة، محملة “حركة أمل” كل ما يحدث للقذافي.

وطالبت السفارة في بيانها بمنح هانيبال القذافي حقه الإنساني والقانوني في محاكمة عادلة.

يذكر ان القذافي أعلن السبت عن دهوله في إضراب عن الطعام احتجاجًا على الإجحاف بحقه وتمادي البطش وسوء المعاملة.