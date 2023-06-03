معمر الضاوي يترأس اجتماعًا بمديرية أمن الجفارة

ترأس معمر الضاوي آمر الكتيبة 55 مشاة اجتماع أمني موسع بمديرية أمن الجفارة لبحث مخرجات اجتماع مدير الأمن مع وزارة الداخلية.

وقام مدير الامن العميد /”عبدالناصر الطيف” صباح اليوم السبت الموافق 3/6/2023م بجولة على التمركزات الأمنية بالطريق الساحلي ، واجراء زيارات لعدد من مراكز الشرطة بالمديرية وذلك لمتابعة سير العمل ؛

وشدد #مدير_الامن على اهمية التنسيق والتعاون بين المكونات الأمنية والعسكرية المكلفة بالتمركزات الأمنية والعمل بروح الفريق الواحد كلاً حسب اختصاصه.

وعقد مدير الأمن العميد /”عبدالناصر الطيف”اجتماع بحضور السيد أمر الكتيبة عادل كريم والسيد معمر الضاوي ومدير مديرية الحرس البلدى عقيد خيرى الأحمر وعميد بلدية الزهراء ورئيس المجلس الاجتماعي ورشفانة بأعضاء القافلة الأمنية المشتركة والتحري والقبض ؛ ونقل لهم التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية ضمن مخرجات الاجتماع الذى عقد برئاسة مدير مكتب الوزير ؛مطالبهم ببذل المزيد من الجهد والعطاء وتقيد بالاجراءات القانونية خاصةً في عمليات الضبط والاحضار للمطلوبين والعمل وفق صحيح القانون بما يضمن انجاح العمل على اكمل وجه.