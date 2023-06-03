محامي هانيبال القذافي يكشف عن تدهور صحة موكله

كشفت بول رومانوس محامي هانيبال القذافي عن تدهور صحة موكله وأسباب إضرابه عن الطعام.
أبرز تصريحات بول رومانوس محامي هانيبال القذافي :
- موكلي أخذ قراره اليوم بإعلان الإضراب المفتوح عن الطعام بعد اعتقاله منذ 8 سنوات.
- بالنسبة لنا هذا الاعتقال سياسي وكيدي وهو بالتالي إنسان مظلوم وحريته محجوزة بتهمة لم يرتكبها أبدًا.
- هذا الملف القانوني عالق أمام المحقق العدلي منذ تاريخ اعتقاله والقضاء اللبناني لا يقوم بدوره كما يجب من الناحية القانونية.
- يجب أن يتحرر القضاء اللبناني من السياسة أثناء نظره في قضية هانيبال القذافي.
- نعمل على عدة مستويات وهناك سرية في التحقيق لكن نطلب من العائلات التي أقامت جهة الادعاء على موكلي أن تُبادر وأن تحزم أمرها وأن تتخذ القرار بوقف الظلم بحق إنسان برئ.
- نحن جميعًا متعاطفون بقضية الإمام المُغيب موسى الصدر لكن آن الأوان للإفراج عن هذا الشخص المظلوم.
- كيف لهانيبال أن يُخفي معلومات وهو بعمر عامين؟
- كل جهة رسمية سياسية يجب عليها المبادرة للقيام بمهامها وتحمل كامل المسؤوليات.
- نطلب من المدعي العام والمحقق العدلي وكل القائمين على هذا الملف بتحريكه في الأطر القانونية من أجل إطلاق سراح الشخص الموقف تعسفيًا وانتقامًا وحقدًا.
- هناك تقارير طبية بشأن حالته الصحية التي تتدهور تباعًا حيث يعاني من آلام في العمود الفقري والحوض.
- هانيبال القذافي لم يعد يستطيع الوقوف أو الجلوس بطريقة طبيعية.
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