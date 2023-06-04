ابن شقيق أبوعجيلة: لا نعلم سبب تأجيل محاكمة عمي إلى شهر أكتوبر

الوطن|رصد

قال عبد المنعم المريمي، ابن شقيق بوعجيلة مسعود، في ما يخص قضية عمه، “لا نعرف سبب تأجيل محاكمته إلى أكتوبر القادم”.

وكشف المريمي في تصريحات صحفية، أن “رجال أعمال ومجلس النواب والحكومة أبلغونا سابقاً بتوليهم أو تكليفهم لفريق محاماة ولكن عند بدء المحاكمة رسمياً لم نجد منهم شيئاً”.

وتابع ابن شقيق أبوعجيلة، “المحامية المكلفة من الحكومة الأمريكية بالدفاع عن عمي لا تتعاون معنا، ولم يعطنا معلومات عن خلفيات المحاكمة”.

وأكد المريمي أن المحامية لم تبلغهم بالمعلومة الكاملة حول سبب تأجيل الجلسة، مضيفًا “ننتظر منها الاثنين المقبل تقريرا حول أسباب التأجيل”.

وأضاف المريمي أنه “تواصلنا الفترة السابقة مع عمي وأبلغنا بضرورة إدخال فريق دفاع ممتاز، وأن هذه القضية ليس له علاقة بها، الأمر فقط يحتاج إلى فريق دفاع قوي”.

وانهى حديثه قائلًا “عمي يعاني من مرض السكري ومشاكل في العمود الفقري، وأصبح وزنه هزيلا مقارنة بوقت دخوله السجن”.