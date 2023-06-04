شلبي: حاولنا إنتاج قوانين ترفع القيود عن كل المترشحين “مدنيين وعسكريين”

أكد أبو صلاح شلبي عضو لجنة 6+6 عن مجلس النواب، أن قوانين الانتخابات لن تُقصي أحدًا ولم تُفصل على مقاس أحد.

وأضاف “شلبي” في تصريحات صحفية، على مزدوجي الجنسية إذا ترشحوا للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التنازل عنها وتقديم ما يثبت ذلك.

وتابع قائلا: حاولنا إنتاج قوانين تمنح الفرصة وترفع القيود عن كل المترشحين من مدنيين وعسكريين وسيكون الجميع خاضعين لهذه القوانين، مضيفا: أنجزنا ما طُلب منّا وننتظر الاعلان الرسمي للقوانين يوم الاثنين القادم.

وأشار إلى أن، اجتماعات لجنة 6+6 تضمنت نقاشًا موضوعيًا وتوافقيًا بشأن قوانين الانتخابات.

ولفت إلى أن، القوانين مرّت بسلام في أجواء توافقية بشكل كامل بين أعضاء اللجنة.