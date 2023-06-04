| 61 نائبا يطالبون لجنة “6+6” بعدم التدخل في المقاعد البرلمانية

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2023/06/04 على الساعة 03:24

: اتهم 61 عضوًا بمجلس النواب لجنة “6+6” المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة لإعداد القوانين الانتخابية، بتجاوز صلاحياتها والانحراف عن دورها المحدد الذي تم اختيارها من أجله وهو الاتفاق على النقاط الخلافية المتعلقة بانتخاب الرئيس، وذلك بعد تقارير عن زيادة عدد مقاعد البرلمان.

وحمل النواب في بيان لهم، رئاسة مجلس النواب مسؤولية التوقيع أو الموافقة على مخرجات اللجنة دون الرجوع إلى قبة البرلمان، وأضافوا ” نحملكم المسؤولية التاريخية والسياسية أمام الشعب وما قد يحدث من خلافات بين أبناء الوطن الواحد”.

وفي حين ثمن النواب عمل لجنة “6+6” وما جرى التوصل إليه من اتفاقات، واستنكروا ما ينتج عنها من عديد التصريحات لبعض أعضائها خاصة تلك المتعلقة بزيادة عدد أعضاء مجلس النواب.

وحذر النوب بحسب البيان رئاسة مجلس النواب من التوقيع أو الموافقة على ما خلصت له اللجنة دون الرجوع إلى قبة البرلمان، وطالب بعدم التدخل في المقاعد البرلمانية بزيادتها أو نقصانها وتركها للدستور القادم، فضلا عن ضرورة الرجوع الفوري لقبة البرلمان للتشاور والاتفاق، مشيرا إلى أن هذا ما جرت عليه العادة في عمل كل اللجان، خاصة الخارجية منها.