الفارسي: “حكومة الدبيبة” لم تقضي على الميليشات المسلحة في غرب ليبيا

الوطن|رصد قال أستاذ العلوم السياسية يوسف الفارسي، إن الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لم تعالج ولم تقضي على الميليشات المسلحة الموجودة في غرب ليبيا.

وأضاف الفارسي في تصريحات صحفية، أن الميليشيات هي التي تعوق إجراء الانتخابات، وليس المهاجرين غير الشرعيين والمهربين.

وبين أستاذ العلوم السياسية، أن هناك ميليشيات مسلحة موجودة على الأرض تأخذ ميزانيتها من حكومة الدبيبة، وبالتالي فهي الحامي والضامن لهذه الحكومة.